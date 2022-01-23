خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

حذرت مستخدمة عبر TikTok من تساقط الشعر الطويل في بالوعة الحمام أثناء غسله، بعدما استخرجت أطنانًا من الخصلات المتكتلة التي سدت المواسير.

ونشرت مستخدمة تدعى Zobia Iqbal مقكع فيديو صادم عبر TikTok وهي تستخرج عدد ضخم من الشعيرات الطويلة أدت إلى انسداد المواسير.

وقال خلال الفيديو وهي تصرخ من الصدمة: "أترون؟ هناك أطنانًا من الشعر عالقة في المواسير لأن كل ما أفعله هو أن ألقي بشعري المتساقط في البالوعة."

وحصد الفيديو أكثر من 16 مليون مشاهدة عبر TikTok، حيث عبر الناس عن صدمتهم من المقطع الذي يسبب الغثيان.

وحتى أن أحدهم ذهب إلى أبعد من ذلك ليقول بأنها تمتلك "باروكة" كاملة أسفل حوض حمامها.

ولحسن الحظ، بعد أن سحبت المرأة خصل الشعر الضخمة من أنابيبها، تم تسليك الحوض ونزلت المياه بشكل صحيح.

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