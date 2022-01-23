أمم أفريقيا.. كاف يختار أسيست السولية الأفضل في دور المجموعات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” اختيار أسيست عمرو السولية لاعب وسط منتخب مصر، لزميله محمد صلاح أمام غينيا بيساو، كأفضل تمريرة حاسمة في دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2022.

وذكر الحساب الرسمي لبطولة أمم إفريقيا 2022 على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم اختيار تمريرة عمرو السولية الحاسمة التي جاء منها هدف مصر في غينيا بيساو بقدم محمد صلاح، كأفضل أسيست في دور المجموعات.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا، بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، خلف منتخب نيجيريا متصدر الترتيب بـ 9 نقاط.

ويتلقي منتخب مصر مع كوت ديفوار، الأربعاء المقبل، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا 2022.

مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا:



23 يناير

بوركينا فاسو أمام الجابون - الساعة 6:00 - الملعب:ليمبي

نيجيريا أمام تونس - الساعة 9:00 - الملعب: رومدي أدجيا

24 يناير

غينيا مع جامبيا - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

الكاميرون أمام جزر القمر - الساعة 9:00 - الملعب: أولمبي

25 يناير

السنغال مع كاب فيردي - الساعة 6:00 - الملعب: كويكونج

المغرب مع مالاوي - الساعة 9:00 - الملعب: أحمدو أهيدجو

26 يناير

كوت ديفوار مع مصر - الساعة 6:00 - الملعب: جابوما

مالي مع غينيا الإستوائية - الساعة 9:00 - الملعب: ليمبي