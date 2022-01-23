موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

يصطدم منتخب مصر بمنافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

وتأهل أفيال كوت ديفوار لثمن نهائي أمم إفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة مصر في ثمن نهائي الأمم الإفريقية يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت السعودية.

بالثلاثة حجز منتخب الجزائر رحلته العائدة إلى الديار، بعدما ودع بطولة أمم إفريقيا بتعادل وحيد أمام سيريالون، وهزيمتين أمام غينيا الإستوائية، وأفيال كوت ديفوار، خاصة أنه فشل في تقديم مستواه المعروف عنه كأحد كبار أفريقيا، والحائز على لقب كأس العرب مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة.

بهذه النتيجة، احتل منتخب الافيال المركز الأول في المجموعة، ليقابل منتخب الفراعنة الذي يحتل المركز الثاني في مجموعته.

الأفيال تدك محاربوا الصحراء

استطاع الأفيال ترويض محاربوا الصحراء، الذين فشل نجمهم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في تعديل النتيجة، بعدما فرض الأفيال أسلوب لعبهم ومراقبة مفاتيح لعبه، وتلاعب منتخب كوت ديفوار بلاعبي منتخب الجزائر، الذين استسلم لاعبوهم للنتيجة، إلا من محاولات فردية استطاع من خلالها اللاعب سفيان بن دبكة من تسجيل هدف وحيد في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، بينما نجح لاعبو كوت ديفوار من تسجيل هدف رابع في الدقيقة 76، الغاه الحكم بدعوى التسلل.

حاول منتخب الجزائر الضغط على الخصم في آخر 15 دقيقة، في محاولة لتقليص النتيجة، وبادل أفيال كوت ديفوار الهجمات، إلا انه فشل في تعديل النتيجة، ليودع حامل اللقب البطولة مكتفيا بنقطة وحيدة.

المواجهة الأشرس بين الفراعنة والأفيال

أصبح الجميع في إنتظار موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور 16، بعدما تمكن منتخب مصر من تحقيق 6 نقاط خلال مواجهتي غينيا بيساو والسودان، بينما حقق منتخب كوت ديفوار 7 نقاط في دور المجموعات بتفوقه علي غينيا الإستوائية بهدف نظيف، لكنه سقط في فخ التعادل بالجولة الثانية أمام سيراليون، قبل أن يحسم مباراة الجزائر لصالحه.

وتحدد موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في دور 16 بكأس أمم أفريقيا، يوم الأربعاء 26 يناير، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جابوما في مدينة دوالا، في مواجهة من المتوقع أن تكون الأشرس في دور ثمن النهائي، علي الرغم أن منتخب مصر لم يظهر بالصورة المنتظرة من جانب جماهيره إلي الأن، مما يزيد من الأفضلية النظرية للمنتخب الإيفواري علي حساب رفاق محمد صلاح.

تفوق كاسح لمصر على الأفيال في أمم أفريقيا

التقى المنتخبان كأس أمم إفريقيا 10 مرات، فازت مصر سبع مرات، وتعادلا مرتين، ولم يخسر الفراعنة سوى مرة وحيدة فقط.

بدأت المواجهات بين المنتخبين، في كأس أمم إفريقيا في نسخة عام 1970، لتحديد المركزين الثالث والرابع، وحينها فاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف، أما المواجهة الثانية جاءت في نسخة 1974، في دور المجموعات، وفاز منتخب مصر بهدفين دون رد، بينما المواجهة الثالثة فجاءت في نسخة 1980، في دور المجموعات كذلك، وكرر الفراعنة انتصارهم بهدفين لهدف.

في نسخة عام 1984، كانت مواجهة جديدة في دور المجموعات، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف، أما في عام 1986، في البطولة التي توجت بها مصر، فاز الفراعنة بهدفين دون رد في دور المجموعات، وفي نسخة 1990، كان الانتصار الأول لكوت ديفوار بثلاثة أهداف لهدف، في دور المجموعات، وهي البطولة التي شارك فيها منتخب مصر بالرديف استعدادا لكأس العالم.

وبعد ثماني سنوات، التقى المنتخبان في نسخة 1998، وفي ربع النهائي فاز الفراعنة بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف، فيما التقى الفراعنة والأفيال مرتين في نسخة 2006، الأولى كانت في دور المجموعات وفاز منتخب مصر بثلاثة أهداف لهدف، فيما جاءت المواجهة الثانية في النهائي، وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف، وظفر الفراعنة باللقب الخامس في تاريخهم، أما المواجهة الأخيرة كانت في عام 2008 في نصف النهائي واكتسح منتخب مصر بجيله الذهبي أفيال كوت ديفوار بأربعة أهداف لهدف.

وبشكل عام وفي كل البطولات والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ولكأس العالم والمباريات الودية، التقى المنتخبان 22 مرة، فازت مصر 10 مرات، وتعادلا في ست لقاءات، وخسر الفراعنة في مثلهم.

4 مواجهات لا تنسى في تاريخ مصر وكوت ديفوار

تشهد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار طابع قوي من الحدة من كلا المنتخبين دائمًا، وشهدت المواجهات بينهما 4 لقاءات شرسة، لا تنسى بشكل عام، ولا يستطيع مشجعوا المنتخبين تجاهلها

مواجهة نصف نهائى دورة الألعاب الإفريقية 1987

فى نصف نهائى دورة الألعاب الإفريقية 1987 فى كينيا، شهدت ندية كبيرة، وإهدار فرص كثيرة من جانب المنتخب الوطني، حيث نجح شوقي غريب الذي شارك في الشوط الثاني، في تسجيل هدف التقدم للمنتخب، بعد سيل من الفرص الضائعة للفريق القومي، إلا أن الهدف منح الفراعنة الثقة والفرصة لتسجيل هدف ثان عن طريق جمال عبد الحميد.

مباراة نهائي أمم أفريقيا 2006

تواجه المنتخبان مجددًا للمرة الثانية في النهائي أمم أفريقيا 2006، وكانت المباراة قد أنتهت بدور المجموعات، بعد الفوز الفراعنة بثلاثية مقابل هدف.

بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي في المباراة النهائية بالتعادل بدون أهداف، استلزم اللجوء لركلات الترجيح لحسم النتيجة، وجاءت نتيجة ركلات الترجيح 4-2 لصالح مصر لتنطلق الاحتفالات على الفور، وتتوج الفراعنة للمرة الخامسة باللقب الأفريقي، حيث شهدت المباراة إلغاء حكم المباراة هدفا لمصر في الدقيقة 85، كما أهدر لاعب مصر احمد حسن ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي.

منع الفراعنة من الصعود لكأس العالم 2006

ساهم الانتصار الكبير على كوت ديفوار، الذي كان من أقوى منتخبات أفريقيا وقتها، وساهم في إقصاء مصر من مونديال ألمانيا 2006، بالتغلب على الفراعنة ذهاباً وإياباً، بقيادة ديديه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزي.

رغبة الأفيال في الثأر بنصف نهائي افريقيا 2008

بعد عامين، تصادم مصر وكوت ديفوار في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008، كانت الأفيال تسعى للإنتقام والثأر بعد الخسارة في نهائي 2006، لكن نجح الفراعنة في الفوز برباعية مقابل هدف.