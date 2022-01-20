موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

يصطدم منتخب مصر بمنافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.



وتأهل أفيال كوت ديفوار لثمن نهائي أمم إفريقيا بعد تصدرهم المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، إثر الفوز على الجزائر وغينيا الاستوائية والتعادل مع سيراليون.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا



تقام مباراة مصر في ثمن نهائي الأمم الإفريقية يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة و7:00 بتوقيت السعودية.