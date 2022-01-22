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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدون حارس مرمى و12 حالة كورونا.. مصير مباراة جزر القمر والكاميرون

صدى البلد

أعلن اتحاد جزر القمر، إصابة 12 فردًا من قوام المنتخب بفيروس كورونا، وذلك قبل مواجهة الكاميرون في كأس الأمم الأفريقية.

 

وأُصيب 7 لاعبون بـ فيروس كورونا منهم حارسي المرمى، إضافة للمدرب أمير عبدو، حيث أُصيب اللاعبون مؤيد أوسيني (حارس مرمى)، علي أحمادة (حارس مرمى)، قاسم عبدالله، محمد مشانجاما، ياسين بورهان، ناكيبو أبو بكاري، الكسيس سواحى بالمرض.

 

وأصبح منتخب جزر القمر في أزمة حقيقية بسبب عدم توافر حارس مرمى لخوض مباراة الكاميرون غدًا، حيث تعرض سليم بن بوينا حارس المنتخب للإصابة في مباراة غانا الماضية، إضافة لإصابة الحارسين الآخرين بفيروس كورونا.

 

وتنص لوائج البطولة على إشراك أي لاعب من اللاعبين بدلًا من حارس المرمى حال إصابة جميع الحراس، وذلك في حال توافر أكثر من 10 لاعبين متاحين في قائمة الفريق.

 

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" قد أقر بعض التغييرات في القواعد خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وجاءت التغييرات في بيان رسمي من “كاف” كالتالي:

 

-سيتم السماح لكل فريق باستخدام 5 تغييرات بدلا من 3 خلال المباراة.

- للحد من تعطيل المباراة، سيكون لكل فريق ثلاث فرص كحد أقصى لإجراء التبديلات أثناء المباراة ؛ يمكن أيضًا إجراء الاستبدالات بين الشوطين.

-إذا أجرى كلا الفريقين تبديلًا في نفس الوقت ، فسيتم احتساب هذا كإحدى الفرص الثلاث لكل فريق.

-يتم ترحيل التبديلات والفرص غير المستخدمة إلى الوقت الإضافي.

-عند لعب وقت إضافي، سيسمح لكل فريق بتبديل إضافي ويحصل على فرصة تبديل إضافية واحدة.

-يمكن أيضا إجراء الاستبدالات قبل بدء الوقت الإضافي وبين الشوطين في الوقت الإضافي.

 

*قواعد فيروس كورونا

-إذا كانت نتيجة الاختبار لأي لاعب إيجابية ، فلن يسمح لهذا اللاعب بالذهاب إلى الملعب أو المشاركة في المباراة المعنية.

-سيُطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن11 لاعبا متاحين و نتيجة اختبارهم سلبية. في حالة عدم وجود حارس مرمى، يجب على لاعب آخر من الفريق ان يحل كحل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين أحد عشر على الأقل.

-سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوفر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 0-2.

-في حالات استثنائية تتخذ اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا القرار المناسب.

 

ويواجه منتخب جزر القمر نظيره الكاميروني يوم الاثنين المقبل في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

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