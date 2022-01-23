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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد آثار القاهرة: جميع امتحانات الفرق الدراسية بنظام البابل شيت

عميد أثار القاهرة
عميد أثار القاهرة

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة ، عن انتظام اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021-2022 .

وقال الدكتور أحمد رجب ، إن طلاب الفرقة الأولى أدوا الامتحان من الساعة 10 صباحا حتي الساعة 11.5، وأدى طلاب الفرقة الثالثة جميع الأقسام والبرامج العربية والإنجليزية الامتحان من الساعة 12 الي الساعة 1.5 ظهرا كما أدى طلاب الدراسات العليا دبلومات وماجستير ودكتوراه الامتحان من الساعة 2 ظهرا الي الساعة 3.5 بعد العصر .

وأضاف “ رجب ” ، قد تم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والدخول من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وتم تجهيز العيادة الطبية بالكلية وجميع الامتحانات  بنظام البابل شيت والتصحيح بالكامل الكتروني دون تدخل بشري وتم اليوم الامتحاني بهدوء وامان دوم أية مشكلات أو معوقات  وتم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء اليوم الامتحاني مباشرة .

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وفى نفس السياق ، تواصل كليات جامعة القاهرة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ امتحانات الفصل الدراسي الأول، والالتزام بنظام الأسئلة الموضوعية.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الامتحانات في الكليات والتي تجرى بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تتابع سير الامتحانات وتنفذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية للتأكد من ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى التزام كليات الجامعة ومعاهدها بتنفيذ وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد من خلال ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية، مؤكدًا التزام طلاب الجامعة بالإجراءات الاحترازية وإظهار بطاقات التطعيم أثناء دخولهم، وذلك بعد حملات التوعية بالجامعة بأهمية الحصول على اللقاح.

الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول الإجراءات الاحترازية نظام البابل شيت

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