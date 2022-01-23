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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال.. الإفتاء تجيب

حكم إزالة الشعر الموجود
حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: «ما حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال؟».

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه يجوز إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال فهو ليس من النمص المنهي عنه.

 

حكم حلق شعر الجسم للرجال بالليزر

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، متحدثا عن حكم حلق شعر الجسم للرجال، إن بعض فقهاء الحنابلة أجاز إزالة الشعر بالليزر، إذا كان بغرض تقليل إزالته بالأدوات التقليدية أو إزالته بشكل نهائي.


 

وأضاف شلبي في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم حلق شعر الجسم للرجال بالليزر؟ أنه لا بأس بإزالة الشعر في المناطق الحساسة بأي طريقة مباحة غير ضارة، حتى لو كانت الإزالة فيها دائمة أي باستعمال الوسائل الحديثة كـ"الليزر"، شرط أن يراعى الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة.

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واستشهد أمين لجنة الفتوى بما ورد في قوله تعالى عن إباحة الزينة بضوابطها الشرعية، حيث قال تعالى: "قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"، مشيرًا إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-"إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ" .

وقوله عن الخصال التي ينبغي أن يأخذ الناس بها: "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ- أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ- الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ".

 

هل يجوز للرجل قص شعر جسده كاملا 

ارسل شخص سؤالا الى الصفحة الرسمية لمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية يقول فيها : " هل يجوز للرجل قص شعر جسده كاملا " ؟ .

رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الازهر الشريف قائلا: " هناك شعر في جسد الإنسان أمرنا الشرع بإزالته هو شعر العانة والإبط وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم ترك هذا الشعر أكثر من 40 يوما .

وأضاف عبد العال ان هناك شعر بجسد الرجل نهى الشرع عن ازالته لأنه من قبيل التنمص كما هو الحال في شعر الحاجبين ، مؤكدا ان باقي شعر الجسد لم يرد به نص في الكتاب او السنة سواء بإزالته او الإبقاء عليه ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإزالته ولم ينهى عن إزالته .

وتابع: طالما لم يوجد نص في القرآن او السنة بالأمر او النهي فهنا من فعل هذا الشيء ليس عليه حرج أو لا يأثم .
 

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