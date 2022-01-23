عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أجل زيكو ينتزع الصدارة.. مليون جنيه إيرادات الأفلام أمس

من اجل زيكو
من اجل زيكو

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شديدة على الإيرادات في الفترة الحالية بين 7 أفلام، هي: " فيلم الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وأبو صدام ومربع برمودا وقمر 14 وبرا المنهج”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

وتشهد السينما حالة الانتعاشة فى الفترة الحالية من حيث حجم الإيرادات، حيث بلغ إيرادات الأفلام أمس “الجمعة” 2 مليون و83 ألف جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض أفلام  "الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وقمر 14”.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الأول فيلم “من أجل زيكو” والذي حقق إيرادات بلغت قيمة 516399 جنيها.

الفيلم يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي ومحمود حافظ وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

الجريمة

تصدر فيلم “الجريمة” قائمة الأفلام المعروضة حاليا بموسم نصف العام وحقق العمل إيرادات بلغت قيمتها 498654 جنيها ليحتل المركز الثانى.

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وتأليف وإخراج شريف عرفة.

قمر 14

وحقق فيلم “قمر 14” إيرادات بلغت قيمتها 94766 جنيها ليحتل بذلك المركز الثالث.

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوى وشيرين رضا ومى الغيطى وأحمد مالك وأحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وغادة عادل وخالد انور وإخراج هادى الباجورى.

الكاهن

وحقق فيلم “الكاهن” إيرادات بلغت قيمتها 31690 جنيها ليحتل المركز الرابع.

وفيلم “الكاهن” يقوم ببطولته إياد نصار ودرة وجمال سليمان وحسين فهمى وإخراج عثمان ابو لبن.

فيلم من أجل زيكو في الصدارة| 2 مليون جنيه إيرادات الأفلام الجمعة

أحمد عز يتصدر.. تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام

مربع برمودا

جاء في المركز الخامس فيلم "مربع برمودا" والذى حقق إيرادات بلغت 14796 جنيها.

فيلم مربع برمودا يقوم ببطولته مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل وإخراج طارق رفعت.

برا المنهج

وحقق فيلم “برا المنهج” حجم الإيرادات أمس، حيث بلغت قيمتها 14742 جنيها ليحتل المركز السادس.

فيلم “برا المنهج” بطولة كل من ماجد الكدوانى وروبى والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

أبو صدام

حقق فيلم أبو صدام إيرادات بلغت قيمتها 1646 جنيها ليأتي في المركز السابع.

فيلم أبو صدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش وتأليف واخراج نادين خان.

الجريمة برا المنهج الكاهن أبطال فيلم مربع برمودا فيلم قمر 14

موضوعات متعلقة

نشوى مصطفى تدافع عن منى زكى: "إحنا هنفضل عالم تالت على طول"

هانى شاكر يتقدم ببلاغ ضد طارق الشناوى للنائب العام.. تفاصيل

أبو العروسة.. ننشر مفاجآت الجزء الثالث وبراءته من «أم العروسة»

أصحاب ولا أعز ليس الأول.. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

رقصة الغزالة رايقة.. قصة احمد السقا مع الخيل من الطفولة وحلم تحقق

حجز الدعوى للحكم.. تطورات قضية الفنان رشوان توفيق وابنته

وفاة بسام الملا.. سبب وفاته وفنان شهير غضب من رحيله قبل مصالحته

عرض الجزء الثالث من مسلسل عروس بيروت.. اليوم

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة : التغيرات المناخية على رأس الأجندة الوطنية والرئيس يهتم به

ليس لنا صلة .. بريطانيا: "ادعاء موسكو وضع زعيم موال لروسيا" معلومات استخباراتية أمريكية

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لموسيماني عقب تصريحاته الأخيرة

أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام تعاملات اليوم الأحد 23-1-2022

في حفل ضخم يضم العديد من الوزراء وقيادات الشركات «أموال الغد» تعلن القائمة السنوية المعتمدة لأقوى 50 سيدة تأثيرًا في مصر 22 فبراير المقبل

وزيرة البيئة: 0.6% انبعاثات مصر الحرارية واستخدام اللمبات الموفرة يدعم تقليل التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال.. الإفتاء تجيب

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

أمريكا تعلن تقديم 1.8 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى مصر

أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة موسيماني مع الأهلي

ممنوع خروج الأطفال وكبار السن..الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد

تحرك برلماني عاجل لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

بقرار جمهوري .. إحالة وكيل عام بالنيابة الإدارية للمعاش

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

فيديو

خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

أسباب الطلاق .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الظاهرة

مركز التنبؤ بالري: استمرار انخفاض درجات الحراره لتصل الي 6 درجات ..فيديو

مثل القصور الملكية .. شاهد منزل فنان العرب محمد عبده

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ