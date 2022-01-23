من أجل زيكو ينتزع الصدارة.. مليون جنيه إيرادات الأفلام أمس

تشهد دور العرض السينمائي، منافسة شديدة على الإيرادات في الفترة الحالية بين 7 أفلام، هي: " فيلم الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وأبو صدام ومربع برمودا وقمر 14 وبرا المنهج”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

وتشهد السينما حالة الانتعاشة فى الفترة الحالية من حيث حجم الإيرادات، حيث بلغ إيرادات الأفلام أمس “الجمعة” 2 مليون و83 ألف جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض أفلام "الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وقمر 14”.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الأول فيلم “من أجل زيكو” والذي حقق إيرادات بلغت قيمة 516399 جنيها.

الفيلم يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي ومحمود حافظ وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

الجريمة

تصدر فيلم “الجريمة” قائمة الأفلام المعروضة حاليا بموسم نصف العام وحقق العمل إيرادات بلغت قيمتها 498654 جنيها ليحتل المركز الثانى.

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وتأليف وإخراج شريف عرفة.

قمر 14

وحقق فيلم “قمر 14” إيرادات بلغت قيمتها 94766 جنيها ليحتل بذلك المركز الثالث.

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم خالد النبوى وشيرين رضا ومى الغيطى وأحمد مالك وأحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وغادة عادل وخالد انور وإخراج هادى الباجورى.

الكاهن

وحقق فيلم “الكاهن” إيرادات بلغت قيمتها 31690 جنيها ليحتل المركز الرابع.

وفيلم “الكاهن” يقوم ببطولته إياد نصار ودرة وجمال سليمان وحسين فهمى وإخراج عثمان ابو لبن.

مربع برمودا

جاء في المركز الخامس فيلم "مربع برمودا" والذى حقق إيرادات بلغت 14796 جنيها.

فيلم مربع برمودا يقوم ببطولته مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل وإخراج طارق رفعت.

برا المنهج

وحقق فيلم “برا المنهج” حجم الإيرادات أمس، حيث بلغت قيمتها 14742 جنيها ليحتل المركز السادس.

فيلم “برا المنهج” بطولة كل من ماجد الكدوانى وروبى والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

أبو صدام

حقق فيلم أبو صدام إيرادات بلغت قيمتها 1646 جنيها ليأتي في المركز السابع.

فيلم أبو صدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش وتأليف واخراج نادين خان.