السعودية.. النائب العام يأمر بالقبض على وافد باكستاني يمارس تجارة الجنس

أصدر النائب العام بالمملكة العربية السعودية أمراً بالقبض على وافد باكستاني، لظهوره في فيديو يقوم بإعداد مكاناً لاستغلال العاملات المنزليات الهاربات من منازل أربابهن في أنشطة مخلة بالقانون والآداب.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية إنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي، بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكر للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمراً بالقبض على الجاني وإحالته فوراً للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح المصدر إلى أن النيابة العامة السعودية ستقوم بإحالة الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وتصل عقوبة جرائم الاتجار بالبشر في السعودية إلى السجن 15 سنة، أو بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معا، مع تشديد العقوبة عليه طبقاً للمادة الرابعة من ذات النظام.