بسبب أمير الغناء والتقوى.. أزمة جديدة لـ هاني شاكر مع طارق الشناوي

تقدم محاومي الفنان هاني شاكر ببلاغ للنائب العام ضد الناقد الفني طارق الشناوي بسبب تعليقه على قرارات هاني شاكر بخصوص أزمة مطربي المهرجانات.

هاني شاكر يقاضي طارق الشناوي

قدم المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بلاغًا للنائب العام، ضد الناقد الفني طارق الشناوي، بعد إساءته للثاني في البرامج التليفزيونية بسبب تصديه لمطربي المهرجانات.

وجاء في البلاغ الذي تقدم به ياسر قنطوش للنائب العام كالتالي: بتاريخ 18/1/2022، قام المشكو في حقه طارق أحمد السيد الشناوي “طارق الشناوى” بكتابة مقال هاجم فيه الفنان هاني شاكر، بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات والتي طالب فيها بتغيير مطربي المهرجانات لاسمائهم حيث قرر المشكو في حقه إن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية مشيرًا إلى أن هاني شاكر أصبح يهين الفن المصري".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.