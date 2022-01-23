أكلات ليبيا .. طريقة عمل البوريك باللحمة المفرومة

يعد البوريك باللحمة المفرومة من أشهر أكلات ليبيا التى تجمع بين المذاق الشهي والقيمة الغذائية العالية، فهو يمنح شعورا سريعا بالشبع.



نقدم لكم طريقة عمل البوريك باللحمة المفرومة بخطوات الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير البوريك باللحمة المفرومة

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

ماء

للعجن

لحمة معصجة

بيضة

بقدونس

سمنة للدهن

نشا

طريقة عمل البوريك باللحمة المفرومة

* يخلط الدقيق مع الزيت ورشة الملح في الخلاط ويضاف الماء بالتدريج حتى الحصول على عجينة البوريك

* تفرد بالنشابة مع النشا وتفرد مرة أخرى بماكينة فرد العجينة ثم تدهن بالسمنة و تخلط اللحمة المعصجة والبيضة والبقدونس وتحشى بها العجينة.

* ندهن الوجه بالسمنة وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج ويقدم البوريك باللحمة المفرومة مع نوع السلطة المفضل أو بمفرده .