حلمي النمنم: العدو الذي واجهته مصر من 2013 أشد ضراوة من إسرائيل

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن أبرز ما لفت نظره باحتفالية عيد الشرطة الـ 70 هو الفيلم التسجيلي عن بناء جهاز الشرطة، لافتًا إلى المجهود الكبير والوعي الذي يتمتع به هذا الجهاز.



وأضاف حلمي النمنم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لابد من التوقف عند الجهود الجبارة لمكافحة الإرهاب بعد ضبط الكثير من الأسلحة والأموال، لافتًا إلى أنه رغم ضراوة الإرهاب والثمن الغالي الذي يدفع في مجابهته؛ فإن وزارة الداخلية تقوم بجهد كبير لخدمة المواطنين.

وأوضح أن احتفال الشرطة بدا عليه الالتزام الشديد والصارم بالإجراءات الاحترازية؛ وينبغي أن يُحسب للقائمين على الاحتفالية، مشيرًا إلى أنه منذ العام 2013 حتى الأن «اتدفعت فاتورة جبارة» وأهمها الدم المصري الغالي في مواجهة الإرهاب والإرهابيين والذي أفشل مخطط قيام ولاية سيناء، وإقامة دولة موازية في رابعة العدوية والنهضة، وضرب الوحدة الوطنية وإحراق الكنائس.

وأردف: “لو أعلنت الأرقام احنا خضنا حرب حقيقية بالمعنى الكامل للكلمة”، لافتًا إلى أن العدو الذي واجهته مصر من 2013 كان أشد ضراوة من العدو الذي جابهته في العام 1967، و1973، مؤكدًا أن هذا الأمر رافقه تكلفة مالية ضخمة بالمليارات في ظل ظروف اقتصادية ضارية؛ خاصة بعدما راهن الإرهابيين على إفلاس مصر.

وأكد أن الحرب المعنوية شُنّت على الدولة المصرية؛ وشنتها جماعة حسن البنا ومازالوا يمارسونها حتى اللحظة بأذرعهم الإعلامية؛ وهي فاتورة ضخمة ينبغي أن يتعلمها أبناء هذا الوطن؛ ليعلموا أن فاتورة استقرار هذا الوطن ثمنها غالي للمحافظة عليه.