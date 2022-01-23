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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أصحاب ولا أعز.. كريم فهمي: اللي بيتكلم عن الأخلاق هو أول واحد بيتفرج

فيلم أصحاب ولا أعز
فيلم أصحاب ولا أعز

دافع الفنان كريم فهمي، عن فيلم “أصحاب ولا أعز” بعد الهجوم الذي حدث عليه عقب عرضه على منصة “نيتفليكس”.

 

نشر كريم فهمي، تعليق لأحد الأشخاص الذي ينتقد ويهاجم الفيلم، وتعليق أخر للشخص ذاته وهو يمدح مسلسل أجنبي إباحي، وعلق أحمد فهمي، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “هو ده بالظبط اللي بقينا فيه أو معظم الناس المدعية للفضيلة، تلاقي الواحد فيهم يتكلم عن الفضيلة والأخلاق وهو أول واحد بيتفرج علي أفلام إباحية ومش بعيد يكتب تحت الفيديو في التعليقات استغفر الله العظيم بس بعد ما يخلص فرجة طبعا”.

 

يذكر أن تصدر فيلم "أصحاب ولا أعز" قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها.

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فيلم "أصحاب ولا أعز" يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار الست سنوات الماضية العديد من النسخ، العربية آخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة.

 

فيلم "أصحاب ولا أعز" هو إنتاج عربي مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والأردني إياد نصار، ومن لبنان عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير، والمخرجة نادين لبكي.

أصحاب ولا أعز نيتفليكس الفيسبوك منى زكى اياد نصار الفنان الأردني إياد نصار لبنان مصر

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