أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل بعد تكريمها: الرئيس السيسي جابر للخواطر.. فيديو

علقت سلافة إمام إبراهيم، أرملة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل، على تكريمها في احتفالية عيد الشرطة، قائله: "أشكر الرئيس السيسي على الحفل العظيم وتكريمه لأسر الشهداء".



وأضافت "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بأسر الشهداء، والرئيس السيسي جابر للخواطر وكان تكريما عظيما".

وأشار: "دائما احكى لأولادي عن والدهم وأنه كان بطل عظيم وهم فخورين به.. والولاد حسوا أنهم لم يفقدوا والدهم بعد تكريمهم في الاحتفالية لأن الدولة سند لهم".



وأوضحت: "زوجي كان دائما يقول لي محتاج اضحي علشان مصر.. وكان نفسه في الشهادة وكان بيتمناها"، مؤكدة: "مصر تستاهل وياريت نتعب ونبذل مجهود أكبر من أجل البلد".

