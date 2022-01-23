عالم أزهري: الإنسان سيُسأل عن الوقت الذي يعيشه

قال الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الرسول الكريم قال إن الإنسان سيسأل عن الوقت الذي يعيشه، وهذا واضح في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟.

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن سيدنا الحسن البصري قال في فضل الوقت: "يا بن آدم إنما أنت أيام، فإن ذهب يومك، ذهب بعضك، ما من يوم إلا ويأتي ويقول يا ابن آدم إني يوم جديد، وعلى عملك شهيد، فاغتنمني، إني لا أعود مرة أخرى، حتى يوم القيامة".

ولفت إلى أن كل إنسان عليه أن يسأل نفسه عن الشيء الذي يضيفه في يومه، معقباً: "بعض الشباب عندما نسأله ما يفعل، يقولك بنضيع شوية وقت، استثمر وقتك، خد كورسات".



داعية: 27 دقيقة متوسط عمل الموظف في مصر

قال الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان عليه أن يستثمر وقته، ويقدم خيرا لنفسه أو لمجتمعه، أو لوطنه، أو في عبادته، لأن الإنسان سيسأل عن وقته يوم القيامة.

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الإنسان عليه أن يُحسن علاقته بأولاده وزوجته وبالناس، وعند الشعور بأي نقص عليه أن يُصلح من نفسه، مشيرًا إلى أن الإنسان إذا واصل على عمل 40 يومًا فسيعتاد عليه، ولذلك على الإنسان أن يضع خططا في حياته سواء في المعاملة في المنزل أو في عمله.



ولفت إلى أن الإنسان عليه أن يطور عمله، مشيرًا إلى أن هناك إحصائيات تتحدث بأن متوسط عمل الموظف في مصر 27 دقيقة، بينما الإنسان في الغرب يعمل 8 ساعات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في العمل.