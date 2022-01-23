أسعار فئات سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تقدم السيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، وتعد ديزاير هي واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة من فئة السيدان، والتي تحمل الكثير من التعزيزات الفنية والتقنية ايضا.

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار فئات سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022.

تصميم السيارة سويفت ديزاير موديل 2022

تمتلك السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 مصابيح أمامية حادة المظهر، مع شبكة متعدد الفتحات الهوائية باللون الاسود، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية الشكل، ومرايات جانبية مزودة باشارات ضوئية كهربائية التحكم، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة.

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022

وتأتي السيارة سويفت ديزاير موديل 2022 بنسبة طول بلغت 3995 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، وبارتفاع يبلغ 1515 مم، و 211 لتر لمساحة التخزين الخلفية، كما حصلت السيارة على مفهوم رباعي الابواب، مع عواكس اضاءة خلفية.

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022

مواصفات الحماية والامان للسيارة سويفت ديزاير موديل 2022

دعمت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، مع نظام مانع السرقة، وقفل مركزي للابواب، و زجاج كهربائي، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب زر تفعيل وايقاف المحرك للفئة عالية التجهيز.

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022

محرك السيارة سويفت ديزاير موديل 2022

دعمت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 1200 سي سي، قادر على انتاج 85 حصانا، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.9 ثانية.

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022

أسعار السيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى مانيوال سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 بسعر 178,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك هاي لاين سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 بسعر 209,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك توب لاين سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 بسعر 218,900 جنيه.