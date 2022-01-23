تدخل الـ VAR.. طرد الكسندر أيوبي نجم نيجيريا يسهل الأمور على تونس

قام حكم المباراة بطرد ألكسندر أيوبي نجم منتخب نيجيريا بعد تدخل عنيف علي يوسف المساكنىى وتوجه الحكم إلى تنقيه الفار وجاء القرار بالطرد فى الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني .

وسجلت تونس هدفا فى الدقيقة 47 عن طريق يوسف المساكنى من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليفشل حارس نيجيريا فى التصدي لها .

وهدد منتخب نيجيريا مرمي تونس فى الدقيقة 2 ، بعد تنفيذ ركلة ركنية أولى لنيجيريا على يمين مرمى تونس، نفذها موزيس سيمون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بشكل غير متقن إلى حدود المنطقة بمواجهة المرمى حيث استقبلها ويلفريد نيديدي بتسديدة مقصية مباشرة مرت بشكل قريب إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 10 أنقذ مدافع نيجيريا مرماه من هدف محقق لمنتخب تونس ، بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها منتصر الطالبي بتسديدة مباشرة كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا التدخل الموفق لويلفريد نديدي وإبعاد الكرة من على خط المرمى تماما.

وجاءت فرصة خطيرة لمنتخب نيجيريا فى الدقيقة 13 ، بعد تنفيذ ركلة ركنية لنيجيريا على يمين مرمى تونس، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بصعوبة بالغة من أمام المرمى بعد إرتباك ملحوظ في التعامل مع الكرة.

وتلقي كيليتشي إيهيناتشو لاعب نيجيريا أول بطاقة صفراء فى المباراة نتيجة تدخل عنيف على يوسف مساكني لاعب منتخب تونس فى الدقيقة 20 .