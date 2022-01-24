البحث العلمي تعلن وقت التقديم لبرنامج 2022 CERN الصيفى لطلاب الماجستير.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن تعاونها مع الهيئات العلمية المختلفة، ومنها مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات في الشرق الأوسط SESAME، بإطلاق برنامج 2022 CERN الصيفي لطلاب الماجستير في مجال الفيزياء أو الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو الرياضيات، وذلك خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر 2022 عبر الإنترنت.



واوضحت الأكاديمية، في بيان، أن ذلك بسبب جائحة كورونا، حيث تمنح CERN الفرصة للعمل لمدة من 8 وحتى 13 أسبوعا فى مرحلة متقدمة من مشروع تقني في إحأ فرق CERN التجريبية أو الهندسية، مشيرة إلى أنه على من يرغب في التقدم إلى المدرسة؛ اتباع الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/cern-3/

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن إطلاق الموسم الثالث للبرنامج التليفزيوني "القاهرة تبتكر" اعتباراً من اليوم، وهو برنامج مسابقات تلفزيونى بين المبتكرين والمخترعين المصريين من كل الفئات العمرية ويسلط الضوء على الابتكارات والاختراعات التى يمكن تحويلها إلى منتجات تكنولوجية مبتكرة.

ودعت الأكاديمية، جميع المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة، إلى التقدم للبرنامج، في موعد أقصاه 22 فبراير 2022، من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg .

وأوضحت أنه تتويجا للنجاح الذي حققه الموسمين الأول والثاني، يأتي برنامج "القاهرة تبتكر" هذا العام في خمس فئات: فئة الأطفال، فئة الشباب، فئة الباحثين، فئة الفنيين، فئة الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأوضح رئيس الأكاديمية في تصريح له أن الأكاديمية ستستأنف جهودها هذا العام في الموسم الثالث لبرنامج "القاهرة تبتكر" بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا وستقدم الدعم المادي والفني واللوجيستي للمبتكرين ليتنافسوا على لقب "مبتكر مصر الأول" لعام 2022، وستتبني الأكاديمية الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج من خلال عدة آليات مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق"، ومسرعات الأعمال 101، وجهاز تنمية الابتكار والاختراع، هذا بخلاف الجوائز المالية التي ستقدمها الأكاديمية للفائزين من خلال البرنامج والتي تتجاوز مليون جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن البرنامج في الموسمين السابقين شارك فيه أعداد كبيرة من المخترعين والمبتكرين، وقد حصل 28 مبتكرا على جوائز تترواح بين 50 ألف جنيه إلى 150 ألفا، فضلاً عن جائزة مبتكر مصر الأول -الذي يتم اختياره من بين جميع المبتكرين الفائزين- وقيمتها 250 ألف جنيه، وكرَّمه رئيس الجمهورية، في منتدى الشباب.

ويأتى البرنامج ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى لتحقيق أهداف مبادرة نحو مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر ودعم المبتكرين والنوابغ ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.