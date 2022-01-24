إطلالة سوبر بلاك.. ترقيات مذهلة من برابوس لـ مرسيدس AMG G63| صور

امتلكت شركة برابوس سمعة طيبة في مجال تعديل السيارات، وخاصة بين النماذج التي تستند إلى الاصدارات التابعة إلى عملاقة التصنيع الالمانية مرسيدس، حيث اضافت الكثير من اللمسات القوية للعديد من طرازات الصانع الالماني المخضرم، سواء كانت من ناحية التجهيزات الفنية، أو من خلال التصميم الخارجي المميز، والذي يقدم على طريقتها الخاصة.

باطلالة "سوبر بلاك" .. ترقيات مذهلة من برابوس

ترقيات مذهلة من برابوس .. اطلالة "سوبر بلاك" المميزة

باطلالة "سوبر بلاك" .. ترقيات مذهلة من برابوس

وأمتعت شركة برابوس محبي تعديل السيارات بنسختها الجديدة التي تستند للسيارة مرسيدس AMG G63، صاحبة التصميم المميز والأداء العالي بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، حيث ظهرت بانفرادة جديدة هذه المره باطلالة البيك اب المميزة، والتتي تمنح تلك النسخة افضلية التعامل مع بعض الطرق الوعرة.

باطلالة "سوبر بلاك" .. ترقيات مذهلة من برابوس

دعمت السيارة مرسيدس AMG G63 المعدلة بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8، سعة 4000 سي سي مزودج التيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 788 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 737 رطل/قدم، وبهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 4.8 ثانية.

باطلالة "سوبر بلاك" .. ترقيات مذهلة من برابوس

ودعمت السيارة بقاعدة عجلات ممتدة بنسبة بلغت 19.7 بوصة، بالإضافة إلى محاور بوابة وخلوص أرضي مرتفع نسبيًا بقيمة 19.2 بوصة، بالاضافة إلى عجلات رياضية ذات نقشات بارزة وغائرة، وحزمة مزدوجة من المصابيح العلوية ناحية السقف، بالاضافة إلى تعزيزات بالصادم الامامي، وفتحات للتهوية، مع شبكة علوية مربعة تتصل بأقطاب حديدة للصندوق الخلفي، الذي دعم بمكان مخصص للعجلة البديلة، مع طلاء خارجي كامل باللون الاسود اللامع.

باطلالة "سوبر بلاك" .. ترقيات مذهلة من برابوس

ويذكر أن السيارة 800 Adventure XLP سوبر بلاك تقدم بقيمة قدرها 822 الف دولار.