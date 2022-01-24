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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة محمد الصوفي أحد فرسان مسرح الثقافة الجماهيرية بالفيوم

الفنان الراحل محمد
الفنان الراحل محمد الصوفى أثناء احدى المسرحيات

رحل عن عالمنا الفنان الكبير محمد الصوفي معوض، أحد فرسان مسرح الثقافة الجماهيرية الكبار، الذي امتدت مسيرته و رحلة عطاءه قرابة الستين عاما.

انضم الصوفي  وهو طالب لفرق المسرح المدرسي، ثم كان عضوا بفرقة رمسيس بالفيوم والجامعة الشعبية، ثم انضم كعضو مؤسس لفرقة الفيوم المسرحية و شارك في جميع أعمالها تقريبا.

أخرج للمسرح المدرسي وكان من مؤسسي جمعية أصدقاء يوسف وهبي لهواة الفن المسرحي.

يقول الفنان والمخرج المسرحي محمود عبد المعطي، إن الراحل الكبير عرف  بقدرته الفائقة على تنوع أدواره وأدائه و بصدقه الفني الكبير وهو ما كان سببا في حصوله علي العديد من جوائز التمثيل وشهادات التميز و التكريم، ومؤسس فرقة الفيوم القومية للفنون المسرحية من عام 1964 وعضو مجلس أدارة جمعية أصدقاء الفنان يوسف وهبي بالفيوم.

وشيعت جنازة الفنان المرحوم اليوم، من  مسجد الشبان المسلمين و العزاء علي المقابر تغمده الله بواسع رحمته وألهم أهله الصبر والسلوان.

 

ورش فنية ومحاضرات ثقافية بفرع ثقافة الفيوم

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الفيوم فرسان مسرح الثقافة الجماهيرية

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