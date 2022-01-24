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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاملين نفسنا مش واخدين بالنا.. الأهلي: هناك تنسيق بين فيفا وكاف بشأن كأس العالم للأندية

كأس العالم للاندية
كأس العالم للاندية

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تضارب مواعيد بطولتي أمم أفريقيا وكأس العالم للأندية، وتأثيرها على الفريق في ظل الغيابات التي يعاني منها سواء بسبب المشاركة في كأس أفريقيا أو الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريجات عبر قناة mbc مصر: "المواعيد متضاربة بين كأس أمم أفريقيا ومونديال الأندية، ولم يكن هناك تنسيق بين فيفا وكاف، أو كان هناك تنسيق بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص كأس العالم للاندية لكن احنا عاملين نفسنا مش واخدين بالنا".

وتابع:" " أرسلنا قائمة مبدئية للمشاركة في مونديال الأندية وعندنا أفضلية من "فيفا" الذي منحنا وقت أن من الممكن أن يكون هناك تبديلات قبل أول لقاء بـ 48 ساعة لو هناك إصابات مثل أكرم توفيق وبدر بانون".

وردًا على امكانية تعاقد الأهلي مع بعض اللاعبين لتعويض الغيابات قبل انطلاق مونديال الأندية رد قائلا:" باقي 8 أيام وكل شي وارد بشأن استقدام لاعبين خلال شهر يناير، عندنا فرصة حتى بداية كأس العالم للأندية ومن الوارد استقدام لاعبين خاصة في خط الدفاع".

وانتقل للتعليق على تصريحات موسيماني مدرب الأهلي بشأن كواليس مفاوضات تجديد التعاقد، مشيرًا إلى أن المدير الفني للفريق حقق نجاحا عظيما مع الفريق، ويستحق شيء كبيرة لأنه حقق بطولات.

وأكمل:" هذا الرجل حقق بطولات كثيرة مع الأهلي محليا وإفريقيا، صحيح أن شخصية الأهلي تساعد اى شخص لكن لازم الراجل ياخد حقه".

واستطرد:" موسيماني لو استمر أو رحل بعد نهاية عقده في نهاية الموسم يجب الاعتراف بأن الرجل حقق انجازات مع الأهلي يستحق عليها الشكر، وكمشحع أنت من حقك أن تنقد في اي وقت.

سيد عبدالحفيظ النادي الأهلي أمم أفريقيا كأس العالم للاندية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة القدم

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