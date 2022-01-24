مجدي عبدالغني يكشف أول الراحلين عن الزمالك في يناير

كشف الإعلامي مجدي عبدالغني، عن أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مجدي عبدالغني، في تصريحات تليفزيونية قناة الشمس :«محمد اشرف روقا، لاعب وسط الزمالك، اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء، بعد المستوي المتراجع الذي ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة وعدم الظهور بشكل جيد ليصبح أول اللاعبين الراحلين عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية».

وأضاف :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، وافق على رحيل اللاعب، خاصة وأن مركزه به كل من طارق حامد وإمام عاشور ومحمود عبدالعزيز واسلام جابر».

يُذكر أن الزمالك يقدم نتائج سيئة، في بطولة كأس الرابطة، حيث يحتل المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، جمعها من التعادل مع انبي، وتعرض للخسارة أمام فاركو بهدفين نظيفين وغزل المحلة بثلاثية نظيفة.