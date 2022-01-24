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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت، نستعرضها فيما يلي:

 

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 -1-2022، في مصر ارتفاعا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف عام 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 جنيها : 900 جنيه.

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-1-2022

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 24-1-2022، في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض و أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم . 

 

بعد هبوط الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 24-1-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الإثنين 24 يناير 2022، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية. 

بعد هبوط الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 24-1-2021

أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام تعاملات اليوم الأحد 23-1-2022

الطماطم بـ 8 والخيار بـ 12 والفلفل الرومي بـ 12 جنيها .. أسعار الخضار في الأسواق .. فيديو

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 24- 1- 2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 يناير 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

شرطة النجدة والمرور والإسعاف.. أرقام تهمك

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة. ووضعت الشرطة المصرية، أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين.

 

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 24 يناير

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع " صدى البلد " لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022 ، 21 جمادى ال ثاني 1443 هجرية.

 

اسعار الدواجن الذهب والدولار اسعار الذهب الحديد والأسمنت اسعار مواد البناء اليوم سعر الدولار مواقيت الصلاة نشرة خدمات صدى البلد

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