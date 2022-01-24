سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 24- 1- 2022

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 24 يناير 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 15.65جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى مصرف أبوظبى الإسلامي 15.68جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (الامارات دبي الوطني، المصرى لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد ) نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB، ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ، المصرى الخليجى ، قناة السويس، فيصل الإسلامي ،مصر إيران للتنمية ، الإسكندرية،العقاري المصري العربي )نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76 جنيه

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (الأهلى ،مصر ) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.

البنك المركزي

وكان البنك المركزي أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.