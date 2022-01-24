الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا.. الإمارات تدمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الحوثي.. ومطالبات بتصنيف الميليشيات منظمة إرهابية.. وتطورات أزمة روسيا وأوكرانيا.. الصحف الكويتية اليوم

الصحف الكويتية

الاتحاد الأوروبي:

الكويت شريك وثيق.. ونقدر دورها كوسيط بالمنطقة

وزير الخارجية اللبناني:

لدينا 5 أيام لمناقشة مبادرة الكويت وسأحمل الردّ إليها

البحرية الأميركية تعترض سفينة انطلقت من إيران محمّلة بمواد لصنع متفجرات

روسيا تنفي الاتهامات البريطانية بمحاولة تنصيب «رئيس موالٍ في أوكرانيا».. وبايدن يحذرها من «تبعات قاسية»

واشنطن تأمر عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في أوكرانيا بالمغادرة



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الإثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليا، قالت صحيفة الوطن إن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل وصف دولة الكويت بأنها شريك وثيق وموثوق به للاتحاد مشيدا بدورها الوسيط في المنطقة.

وقال بوريل قبل عشاء عمل استضافه في بروكسل مساء امس الاحد على شرف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ان "هذا اللقاء سيتيح لي الفرصة للتأكيد على تقدير الاتحاد لدور دولة الكويت الوسيط في المنطقة والتعبير عن نيتنا تعزيز علاقاتنا الثنائية معها".

أوضحت صحيفة الأنباء إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 497454.

وقال المتحدث باسم الوزارة د ..عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 4334 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.6%. وأوضح د.السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.

وأشارت صحيفة القبس إلى تأكيد وزير الصحة د. خالد السعيد، ان الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا، مشددا انه بجهود الكادر الطبي سنخرج من هذه الازمة الا ان الامر يحتاج دعم الجميع من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقال" ان هذا المنعطف من جائحة كورونا يحتاج لتضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية الذين يقومون بمجهود كبير ، مشيرا الى ان الطعوم ضد فيروس كورونا المستجد متوفرة، لافتا الى تسجيل أكثر من 5000 حالة كورونا يوميا وان هذه الاعداد تخطت أكثر من ضعف الحالات التي كان يتم تسجيلها في السابق.

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد بعث ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته راجيا لأسرته جميل الصبر.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الجريدة بإعلان وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين قيام دفاعها الجوي باعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات.

وأكدت الوزارة انه لم ينجم عن الهجوم أي خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصاروخين في مناطق متفرقة حول امارة أبوظبي. وشددت على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات مهيبة بالجمهور استقاء الاخبار من الجهات الرسمية في الدولة.

أبرزت صحيفة الراي إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها ميليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمناطق المدنية وإصرارهم على تحدي المجتمع الدولي وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وتعمدهم الإضرار بأمن دول المنطقة واستقرارها يؤكد خطورة سلوك هذه الميليشيات، مشددة على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن لوضع حد لهذا السلوك العدواني بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشارت صحيفة الوطن إلى إدانة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الاثنين اطلاق "ميليشيا الحوثي الإرهابية" صاروخين باليستيين باتجاه الإمارات مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد الحجرف في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاهها لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

قال صحيفة الأنباء إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين طالب كافة الدول بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك في قرار صدر أمس في ختام الاجتماع الطارئ ل‍مجلس الجامعة الذي عقد بناء على طلب دولة الإمارات، لمناقشة الهجمات الحوثية الإرهابية التي تعرضت لها مؤخرا، حيث عقد الاجتماع برئاسة مندوب الكويت، السفير أحمد البكر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.

أشارت صحيفة الراي إلى تأكيد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أنه سيحمل إلى الكويت أواخر يناير الجاري ردّ بيروت على المبادرة التي حملها الدكتور أحمد الناصر «لعرْضه أمام وزراء الخارجية العرب».

وقال بو حبيب لتلفزيون «ان بي إن» إن «لدينا مهلة 5 ايام لمناقشة المبادرة الكويتية، ومن ثم أحمل الرد الى الكويت لبحثه مع الأفرقاء العرب»، كاشفاً أن «أهمّ ما تحمله المبادرة هو كيفية تطبيق القرارات الدولية».

أفادت صحيفة الأنباء بإعلان الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية الأميركية أن سفينتين حربيتين تابعتين له اعترضتا مؤخرا سفينة في خليج عمان لا تحمل علما، انطلقت من إيران وتحمل مواد تستخدم في صناعة المتفجرات، ويرجح أنها كانت في طريقها إلى اليمن.

وذكر الأسطول الخامس، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني امس، أنه في 18 الجاري اعترضت المدمرة «يو إس إس كول»، وسفينة الدورية «يو إس إس» السفينة «شينووك» التي كانت تبحر «خارج المياه الإقليمية لأي دولة في طريق استخدم من قبل لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن».



دوليا، أفادت صحيفة الجريدة بأن قيود أكثر صرامة دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين على الأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد كوفيد19- في فرنسا، وسط زيادة متسارعة في معدل الاصابات.

ولم يعد بإمكان الأشخاص غير المطعمين ارتياد المطاعم والحانات والمعاهد الثقافية أو حضور الأحداث الرياضية أو ركوب القطارات لمسافات بعيدة.

وذكرت صحيفة الوطن أن واشنطن أمرت عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين في العاصمة الأوكرانية كييف بالمغادرة

وقالت الولايات المتحدة يوم الأحد، إنها أمرت بمغادرة أفراد عائلات موظفيها من سفارتها في أوكرانيا. وأشارت إلى أنه يجب على جميع المواطنين التفكير في المغادرة بسبب خطر قيام روسيا بعمل عسكري.

قالت صحيفة الأنباء إن حدة التوتر بين موسكو والغرب بشأن «ملف أوكرانيا» قد تصاعدت مع إعلان كييف تعهدها بـ «مواصلة تفكيك» كل الجماعات الموالية لروسيا، بعد الاتهامات البريطانية حول سعي موسكو إلى تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا.

وقال مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك أمس: «ستواصل دولتنا سياستها تفكيك كل هيكل أوليغارشي وسياسي يمكن أن يعمل على زعزعة استقرار أوكرانيا أو يتواطأ مع المحتلين» الروس.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الروسية التصريحات، واصفة إياها بأنها «هراء ومعلومات مضللة»، متهمة كلا من بريطانيا وحلف شمال الأطلسي «بتصعيد التوتر» بشأن أوكرانيا.

أوضحت صحيفة الوطن إعلان كوريا الجنوبية اليوم الاثنين انها تراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية النووية والصاروخية بعد تلميح بيونغ يانغ برفع تعليقها الاختياري على التجارب النووية والصاروخية البعيدة المدى.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن متحدث باسم وزارة التوحيد قوله خلال مؤتمر صحفي في سيؤول ان "الحكومة تتابع انشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية بتنسيق وثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

أشارت صحيفة الراي إلى أن ممثلون عن طالبان يعقدون محادثات مع ديبلوماسيين غربيين في أوسلو اليوم تتركّز على الأزمة الإنسانية التي تعيشها أفغانستان وحقوق الإنسان.

وفي أول زيارة يجريها ممثلون عن طالبان إلى أوروبا منذ عادت الحركة إلى السلطة في اغسطس، سيجتمعون مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي والنروج.