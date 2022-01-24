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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يدين الهجوم الحوثي باتجاه الإمارات: خرق صارخ للقانون الدولي

الإمارات والأردن
الإمارات والأردن

أدان الأردن، اليوم الاثنين، إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخين بالستيين، صباح اليوم الاثنين، باتجاه الإمارات، والذي تم اعتراضهما من الدفاعات الجوية.

 

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إن البلاد تدين وتستنكر العمل الإرهابي الجبان الذي يُشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

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كما أكد تضامن ووقوف الأردن المطلق إلى جانب الإمارات في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

 

وكانت الإمارات، أعلنت فجر اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثي تجاه أبو ظبي.

 

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية: "إنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي".

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، مشددة على أنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.

 

وعقب ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية لميليشيا الحوثي الإرهابية بمديرية الحزم بمنطقة الجوف في اليمن.

وقالت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية في بيان اليوم الاثنين، إن طائرة F16 نجحت في تمام الساعة 0410 بتوقيت اليمن، في تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية في مديرية الحزم بالجوف، فور إطلاقها صاروخين بالستيين على إمارة أبوظبي واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.
 

الأردن الامارات ميليشيا الحوثى الحوثي هجوم الحوثيين على الإمارات

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