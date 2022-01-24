شعبة الأدوات الصحية: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمارات الصديقة للبيئة

شارك فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية وعضو الشعبة العامة لـ المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في اللقاء الأول من الحوار المجتمعي الذي يُجريه الدكتور محمد معيط وزير المالية مع المجتمع التجاري والصناعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، مساء الأحد بمقر وزارة المالية.

وأوضح فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن محاور النقاش دارت حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، وأولويات الإنفاق العام على ضوء التوجيهات الرئاسية بدفع مسيرة «البناء والتنمية» - مشروع «حياة كريمة» نموذجًا.



وأشار فوزي عبدالجليل، إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا بحث سُبل تحقيق التوجيهات الرئاسية لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية مساندة القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا».

وأكد عبدالجليل، أنه تم مناقشة مبادرات المجتمع التجاري والصناعي، الهادفة لتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسُبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح فوزي عبدالجليل، أنه تم أيضا مناقشة سُبل تعزيز الصناعات التحويلية، وسُبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الاستثمارات الصديقة للبيئة.

