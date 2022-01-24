نصب على مواطنين بمبلغ مليون وتسعمائة ألف دولار.. ضبط الجوكر بالدقهلية

تمكنت مباحث مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط .ا.ج. 20 عاما المقيم بالنهضة الجديدة مركز دكرنس، حيث قام بإنشاء موقع لعمل دعاية وإعلان ومشترك بالبورصة الإلكترونية.

وأطلق المتهم على نفسه اسم محمد الجوكر ويتحدث مع عملائه بلكنة سعودية وأوهمهم أن هناك أرباحا كبيرة ومفاجئة لا يتوقعونها وتبدأ من 140، إلى 300 فى المئة.

وكانت طريقة التعامل عن طريق فودافون كاش والمحافظ الإلكترونية حيث يقوم العميل بإرسال وصل الدفع ويقوم بإرسال الابلكيشن لهم ولكنهم فوجئوا بأنه كتب على الجروب" أنا خسرت كل شىء " مما أدى إلى قيام المواطنين الذين دفعوا أموالا كثيرة إلى عمل محاضر ضده وتم ضبطه.

وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.