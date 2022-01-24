الجيزة تشن حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع.. فيديو وصور

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات رفع السيارات المتهالكة والمهملة الموجودة بالشوارع والميادين، لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع وتسيير الحركة المرورية.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي شمال بشن حملة مكبرة لإزاله التعديات بشارع بشتيل ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة والمهملة علي جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطي وذلك تمهيداً لتنفيذ أعمال التطوير بالإضافة إلى تنفيذ حملات موسعة لرفع السيارات المتهالكة والمتروكة بعدد من الشوارع بحي شمال للحفاظ على الشكل الحضاري للطريق وجار الاستكمال .

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