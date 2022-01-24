أوكرانيا صداع في رأس أقوياء العالم.. ضغوط كبيرة لتحرك أمريكي وأوروبي ساحق ضد بوتين

مع استمرار حالة التوتر على الحدود الأوكرانية، يرى الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه الغربيون أنه من الأجدر اتباع موقف متشدد في المواجهة مع روسيا ، و الضغط لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن غزو أوكرانيا في استراتيجية تخاطر مع ذلك بتسريع التصعيد، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

يأتي ذلك في ضوء تعرض بايدن الآن لضغوط شديدة من الجمهوريين لإظهار المزيد من القوة في المواجهة ، و الانتقادات الشديدة بسبب تعليقاته المتراجعة والتي عززت آمال الزعيم الروسي في تقسيم الناتو.

واتهم العديد من الجمهوريين الرئيس بإظهار الضعف واسترضاء بوتين بعد ظهوره في برنامج حواري يوم الأحد.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو رجل الكرملين القوي بأنه "رجل دولة موهوب للغاية" يعرف كيف يستخدم السلطة، في إشارة منه عن ضعف الرد الأمريكي للإدارة الأميركية.

سلطت سلسلة من التحركات والتعليقات والإشارات من واشنطن وأوروبا خلال الأيام الماضية الضوء على الخطر المتزايد للوضع في وقت يبدو أنه لا يوجد نشاط دبلوماسي ذي مغزى يوقف التدهور على الأرض.

قالت وزارة الخارجية الامريكية يوم أمس الأحد إنها سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأسرهم سفارتها في كييف وحذرت من أنه في حالة الغزو الروسي ستكون قدرتها على مساعدة الأمريكيين في البلاد محدودة.

وفي تطور هام آخر ، قال مسؤولون في الإدارة إن الرئيس ناقش الخيارات التي تشمل نشر ما بين 1000 و 5000 جندي بالإضافة إلى طائرات وسفن لحلفاء الولايات المتحدة في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، وهو ما يقول إن الغرب يحشد قواه أيضا وإن ليس بشكل يستفز روسيا.

قال حلف شمال الأطلسي في وقت مبكر من اليوم الاثنين إن العديد من الدول الأعضاء ، بما في ذلك فرنسا والدنمارك وإسبانيا وهولندا إما سترسل أو تفكر في عمليات نشر صغيرة لسفن وطائرات إلى دول البلطيق وشرق أوروبا.

تبدو المناورات الرمزية في الغالب محسوبة لإرسال إشارة تحذير إلى بوتين مع تجنب عمل حشد على نطاق واسع قد يؤدي إلى خروج التوترات عن السيطرة.

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في بيان "سنرد دائما على أي تدهور في بيئتنا الأمنية ، من خلال تعزيز دفاعنا الجماعي".

في برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سي إن إن يوم الأحد ، حذر وزير الخارجية أنطوني بلينكين من أنه إذا دخلت وحدة روسية واحدة إلى أوكرانيا ، فإنها "ستطلق ردًا سريعًا وقاسيًا وموحدًا من الولايات المتحدة وأوروبا".

في غضون ذلك ، حذرت بريطانيا من أن لديها معلومات استخبارية بأن بوتين كان يحاول تنصيب زعيم دمية بدلاً من الرئيس الأوكراني المنتخب ديمقراطياً فولوديمير زيلينسكي. واضطر قائد البحرية الألمانية إلى الاستقالة بعد تعليقات متعاطفة مع روسيا في دراما أشارت إلى محاولة التستر على الانقسامات العميقة داخل الغرب حول كيفية التعامل مع بوتين.

حتى الآن ، ركزت الولايات المتحدة على رسم العواقب الوخيمة ، في شكل عقوبات منهكة ، تقول إنها ستعزل روسيا فعليًا عن الاقتصاد الغربي في حالة حدوث غزو.

ومن انتقادات الجمهوريين، حث النائب مايكل ماكول ، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ، البيت الأبيض أمس الأحد على استخدام العقوبات ضد روسيا قبل أي غزو بناء على طلب حكومة أوكرانيا.

وقال الجمهوري من تكساس في برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس: "إذا لم نفعل شيئًا قويًا الآن ، أخشى أن روسيا ستغزو أوكرانيا ، مما سيكون له تداعيات عالمية ".

لكن بلينكن يقول إن التلويح بالعقوبات ليس إلا لردع روسيا ومنه التصعيد، وليس من المناسب المبادرة بفرض عقوبات على بوتين دون أن يقوم فعليا بغزو أوكرانيا.