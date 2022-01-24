افتتاح معرض "بالشقلوب" لـ جورج بهجوري.. غدا

يشهد جاليري آرت توكس بالزمالك افتتاح معرض "بالشقلوب" للفنان جورج بهجوري، وذلك فى السادسة مساء الثلاثاء 25 يناير الجاري.

يضم المعرض اكثر من ٧٠ عملا فنيا تمثل مشواره الفنى الطويل وتشمل مجموعة لوحات زيتية من الستينات والسبعينات ويوجد بالمعرض مجموعة اسكتشات نادره من اعماله القديمه وايضا يوجد تمثال برونز لأم كلثوم بالحجم الطبيعي والمعرض به لوحات من الماضي والحاضر تمثل تاريخه الفني.

حس تعبيري

ولد الفنان جورج بهجوري في مدينة الأقصر في جنوب مصر عام 1932، وهو واحد من الفنانين المصريين البارزين، اشتهر في بداياته برسوم الكاريكاتير السياسي، وتحمل أعماله مزيجاً من الحس التعبيري والتكعيبية.

تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، درس في كلية الفنون الجميلة بباريس قسم التصوير. عمل كرسام كاريكاتيري منذ عام 1953 حتى عام 1975 في مجلتي روز اليوسف وصباح الخير، سافر إلى باريس في عام 1975، وأقام بها حتى عودته إلى القاهرة مرة أخرى في تسعينيات القرن الماضي.

أقام جورج بهجوري عشرات المعارض في سائر أرجاء العالم، كما فاز بجوائز كثيرة، منها الجائزة العالمية الأولى في الكاريكاتير في روما في عامي 1985 و1987.