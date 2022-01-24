بإطلالة أنثوية.. هدى الأتربي تبهر جمهورها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هدى الأتربي صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت الأنظار من دبي بلوك كلاسيكي أنيق يبرز جمالها ورشاقتها، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: “جميلة - لوك رائع”.

أحدث أعمال هدى الإتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.