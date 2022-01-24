أحدث صيحة.. مبروك عطية يعلق على فيلم "أصحاب ولا أعز"

شارك الدكتور الأزهري مبروك عطية، مقطع فيديو معلقا على فيلم «أصحاب ولا أعز» وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق مبروك عطية: «بلغني أن الفيلم ليس مصريا وهو أمر يستحق ترديد كلمة الحمد لله.. الفيلم أيا كان مصريا أو أوروبيا مش بعيد على اللي إيده بتلعب، واللي معاه مال محيره يشتري بيه اللهو والمجون والفرجة على الممنوع».

وأثار فيلم أصحاب ولا أعز موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون أنها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم .

فيلم أصحاب ولا أعز

يعتبر فيلم أصحاب ولا أعز، أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ، جاء العربية آخرها، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة.

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربي مشترك بين مصر ولبنان والإمارات، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة ناديم لبكي.