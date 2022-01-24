عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تخطي الأموروعدم إضاعة الوقت

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

منى زكي
منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية ستوري عبر صفحتها على موقع تبادل الصور انستجرام، نصيحة قدمتها لنفسها بعد الانتقادات التي وجهت لها عن دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

 

وكتبت منى زكي هناك  6 أشياء يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا.

 

1 تخطي الأمور، عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال.

 

2- تقبل التغيير والترحيب بالتحديات.

 

3- الحفاظ على السعادة، عدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها.

 

4- التحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي.

 

5- خوض المخاطرات المحسوبة.

 

5- الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح.

 

وأثار فيلم اصحاب ولا أعز موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون انها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم .

نجوم دعموا منى زكي وأبطال أصحاب ولا أعز

حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منى زكي والدفاع عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نيتفليكس.

 

فيلم أصحاب ولا أعز

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

 

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

 

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

 

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة نادين لبكي.

c7facfab-fc2e-48f5-a427-ff1edef9a696
c7facfab-fc2e-48f5-a427-ff1edef9a696
منى زكى انستجرام فيلم أصحاب ولا أعز أصحاب ولا أعز تخطي الأمور عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال الترحيب بالتحديات خوض المخاطرات المحسوبة

موضوعات متعلقة

حسن الرداد يرد على شائعات انفصاله عن إيمي سمير غانم.. فيديو

مديحة حمدى تكشف لـ صدى البلد نتيجة مسحة فيروس كورونا الأخيرة

بسبب الحجاب.. حسن الرداد: اعتزال زوجتي إيمي سمير غانم الفن شائعات

أصحاب ولا أعز.. خالد سرحان: في حب الجميلة منى زكي

ظهور نادر لوالدة ياسمين صبري.. وتوجه لها رسالة في عيد ميلادها.. شاهد

نيقولا معوض: سبب اعتذاري عن أصحاب ولا أعز ليس له علاقة بالجدل الجاهل العقيم

تفاصيل تعرض النجم العالمي أرنولد شوارزنيجر لـ حادث سيارة

وفاة الفنان السوري مروان السباعي عن عمر 60 عاما

ترشيحاتنا

سمير فرج: الرئيس الجزائري سيعرض على السيسي مقترحات لحل أزمة السد الإثيوبي

سكن لكل المصريين.. تنفيذ 94 ألف وحدة ضمن المبادرة الرئاسية خلال 2021

الفيلم المنحل.. تامر حبيب يعلق على أزمة أصحاب ولا أعز

كيف ولماذا حكم السيسي مصر.. أحدث مؤلفات الكاتبة الصحفية فاطمة السيد أحمد

محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه بسبب فلوس حمام السباحة

83 ألف حالة.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا في يوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

السعودية.. قرار جديد من الملك سلمان بشأن الإقامات وتأشيرات دخول المملكة

الحرارة صفر.. طقس شديد البرودة اليوم والأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

هل يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة الرجل بعد الطلاق ؟ مبروك عطية يرد

ما علاقة مشروع ليلى.. مفاجأة حول موقع تصوير فيلم أصحاب ولا أعز “فيديو”

مش المانجة بس.. فواكه ترتفع أسعارها بسبب التغير المناخي وبرودة الطقس "فيديو"

نجمات دافعن عن منى زكي .. وبيان مفاجئ من نقابة الممثلين

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ