السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

تخطي الأموروعدم إضاعة الوقت

نشرت الفنانة منى زكي عبر خاصية ستوري عبر صفحتها على موقع تبادل الصور انستجرام، نصيحة قدمتها لنفسها بعد الانتقادات التي وجهت لها عن دورها في فيلم أصحاب ولا أعز.

وكتبت منى زكي هناك 6 أشياء يفعلها الأشخاص الأقوياء ذهنيا.

1 تخطي الأمور، عدم إضاعة الوقت في الشعور بالأسف على الحال.

2- تقبل التغيير والترحيب بالتحديات.

3- الحفاظ على السعادة، عدم إضاعة الطاقة في أمور لا يمكن التحكم بها.

4- التحلي بالطيبة والحياد وعدم الخوف من التعبير عن الرأي.

5- خوض المخاطرات المحسوبة.

5- الاحتفال بنجاح الآخرين، وعدم الشعور بالغضب تجاه ذلك النجاح.

وأثار فيلم اصحاب ولا أعز موجة كبيرة من الجدل بعد عرضه على منصة نتفليكس حيث تعرض صانعو الفيلم لهجوم عنيف من المشاهدين بسبب ما يحتويه الفيلم على أفكار وألفاظ إباحية والتي وصفها المشاهدون انها لا تتناسب مع القيم الأخلاقية في المجتمع وبالرغم من ذلك دعم الكثيرون من الفنانين أبطال الفيلم وبخاصة الفنانة منى زكي والتي كانت لها النصيب الأكبر في هذا الهجوم .

نجوم دعموا منى زكي وأبطال أصحاب ولا أعز

حرص عدد من النجوم على مساندة الفنانة منى زكي والدفاع عنها بعد الهجوم الذي تعرضت له عقب عرض فيلم “أصحاب ولا أعز” على منصة نيتفليكس.

فيلم أصحاب ولا أعز

تصدر فيلم أصحاب ولا أعز قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر عبر منصة نتفلكس بعد طرحه بساعات قليلة.

وتمكن فيلم أصحاب ولا أعز من تصدر القائمة التى تضم أعلى 10 أعمال مشاهدة فى مصر ، متفوقاً على عدد من الأعمال الأجنبية، رغم حالة الجدل التى صاحبت عرض العمل بسبب بعض المشاهد التى ضمها .

فيلم أصحاب ولا أعز يعد من أحدث النسخ للفيلم الشهير Perfect Strangers ، الذى قدم منه على مدار السنوات الست سنوات الماضية العديد من النسخ، جاء العربية أخرهم، وسط حماس وترقب من المشاهدين العرب لهذه النسخة .

فيلم أصحاب ولا أعز هو إنتاج عربى مشترك بين مصر ولبنان والإمارات ، ويقوم ببطولته عدد من الفنانين على رأسهم المصرية منى زكي والفنان الأردني إياد نصار، ومن لبنان كل من عادل كرم المذيع الشهير، دياموند بو عبود وجورج خباز وهو ملحن موسيقى شهير ، والمخرجة نادين لبكي.