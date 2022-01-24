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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"مستقبل مصر" لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذي لأضخم مشروع زراعي لتحقيق الأمن الغذائي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

مشروع "مستقبل مصر":

- إضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء

- يعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية 

- يوفر الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة

- طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء داخل المشروع العملاق

- منظومة تصنيع زراعي وصوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة داخل المشروع 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر" ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" الذي يستهدف استصلاح أكثر من ٢ مليون فدان.

وأطلع الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع "مستقبل مصر"، الذي يعتبر اضافة ضخمة للمشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية وتوفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة.

كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية لمشروع "مستقبل مصر"، من طرق ومحاور وآبار مياه ومحطات معالجة المياه وشبكة تغذية الكهرباء، فضلاً عن منظومة التصنيع الزراعي بالمشروع، وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، والذي سيمثل بدوره قيمة مضافة لقطاع المنتجات الغذائية للدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر الدلتا الجديدة تغذية الكهرباء مجال الزراعة والغذاء

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