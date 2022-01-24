كأس الرابطة.. تدريبات قوية لـ سيراميكا كليوباترا استعدادا للزمالك

خاض فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريبات قوية اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

يواجه فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في رابع جولات بطولة كاس رابطة الأندية المحترفة.

وتعرض فريق الزمالك لهزيمة أمام غزل المحلة في إطار الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بثلاثية نظيفة علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

وتقام مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء علس استاد المقاولون العرب.

ترتيب المجموعة:

المحلة المركز الأول.. 5 نقاط

إنبي المركز الثاني.. 5 نقاط

سيراميكا كليوباترا المركز الثالث.. 4 نقاط

فاركو المركز الرابع.. 4 نقاط

طلائع الجيش المركز الخامس.. 3 نقاط

الزمالك المركز السادس.. نقطة واحدة

