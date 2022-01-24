عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جامعة الأزهر: التشديد على الإشراف الطبي في الامتحانات وسداد مصروفات الطلاب

امتحانات الازهر
امتحانات الازهر

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، تفقد خلالها لجان الامتحانات بكليات فرع البنات بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل باللجان، وقد تضمنت الجولة تفقد لجان الامتحانات بكليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدراسات الإنسانية، والعلوم، والتجارة، والصيدلة بمدينة نصر. 

وخلال الجولة شدد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر، على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، في ضوء تعليمات لجنة الأزمات.

وتأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان، بجانب الاطمئنان على وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة منذ بداية لجان الامتحانات وحتى نهاية اليوم وعلى مدار فترات الامتحان المختلفة، إضافة إلى تجهيز  غرف للعزل؛ حرصًا على سلامة الطالبات.

وشدد على ضرورة متابعة تسديد المصاريف الدراسية للطالبات، بجانب التشديد على ضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات التي تتم بفرع البنات، رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة عمداء ووكلاء الكليات.

يأتي هذا في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا في ضوء توجيهات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

جامعة الأزهر الامتحانات لجان الامتحانات جائحة كورونا تعليمات لجنة الأزمات المصاريف الدراسية

ترشيحاتنا

المشاط: مصر تقدمت 67 مركزاً فى مجال الطاقة المتجددة خلال 4 سنوات

التعاون الدولي: 372 مشروعا خلال 2021 باستثمارات 26.5 مليار دولار

سفير أبوظبي بـ واشنطن: التعاون الإماراتي الأمريكي أحبط هجوم الحوثي الإرهابي

أبو بكر يقود تشكيل الكاميرون أمام جزر القمر في كأس الأمم الأفريقية

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

في أولى مشاركاته.. منتخب جامبيا يتأهل إلى دور الـ 8 على حساب غينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

عقوبات صارمة من CAF ضد الكاميرون وتونس والجزائر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

بعد تناوله المثلية.. "أصحاب ولا أعز" يصل للبرلمان ..فيديو

طول عمرك أستاذة.. فنانون يدعمون منى زكي بعد أزمة «أصحاب ولا أعز»|فيديو

وزير التعليم يحسم الجدل حول مصير الدراسة وتغيير المناهج

تحذيرات جديدة.. 4 نصائح من الصحة لمواجهة التقلبات الجوية .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ