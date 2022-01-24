جامعة الأزهر: التشديد على الإشراف الطبي في الامتحانات وسداد مصروفات الطلاب

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، تفقد خلالها لجان الامتحانات بكليات فرع البنات بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل باللجان، وقد تضمنت الجولة تفقد لجان الامتحانات بكليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، والدراسات الإنسانية، والعلوم، والتجارة، والصيدلة بمدينة نصر.

وخلال الجولة شدد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر، على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، في ضوء تعليمات لجنة الأزمات.

وتأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، خلال الجولة من وجود أستاذ المادة خلال فترة الامتحان، بجانب الاطمئنان على وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة منذ بداية لجان الامتحانات وحتى نهاية اليوم وعلى مدار فترات الامتحان المختلفة، إضافة إلى تجهيز غرف للعزل؛ حرصًا على سلامة الطالبات.

وشدد على ضرورة متابعة تسديد المصاريف الدراسية للطالبات، بجانب التشديد على ضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات التي تتم بفرع البنات، رافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة عمداء ووكلاء الكليات.

يأتي هذا في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا في ضوء توجيهات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.