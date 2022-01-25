طلاب الصف الثاني الثانوي يتوافدون على المدارس لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

يتوافد طلاب الصف الثاني الثانوي على المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لأداء امتحان نصف العام في اللغة الأجنبية الأولى.

و من المقرر أن يستمر الزمن المحدد لامتحان اللغة الأجنبية الأولى في جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

وحرص طلاب الصف الثاني الثانوي على الوصول إلى المدارس قبل الامتحان بساعة لإنهاء الإجراءات الاحترازية الخاصة بالكشف الحراري على الطلاب والمرور من بوابات التعقيم وارتداء الكمامات قبل الدخول إلى لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين طلاب والمعلمين

وتعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ورقيا بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد ، و بمواصفات الورقة الامتحانية المعدة بمعرفة المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

وتعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح لذا يتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي

ويسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني

وتتولى كل مدرسة وضع اسئلة امتحانات الهوية القومية ( اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية - التربية الوطنية ) لطلاب المدارس الدولية بالمدرسة تحت اشراف الادارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الادارة التعليمية

ويقوم مدير المدرسة بتكليف المدرس الاول للمادة بوضع اسئلة الامتحان على ان يتم الالتزام بالمواصفات الفنية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وتكون اسئلة الامتحان 70% منها موضوعي بطريقة الاختيار من متعدد و 30% منها مقالي

و يجوز ان تكون الاجابة بنفس ورقة الاسئلة او تكون الاجابة بورقة منفصلة عن ورقة الاسئلة ايهما نسب للمدرسة

شكل نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

وتشكل لجنة من معلمي المواد لتقدير اوراق الاجابة بكل مدرسة على ان تعلن نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي في صورة تقديرات : ( من 85 إلى 100 ممتاز - كم 65 إلى اقل من 85 جيد جدا - من 50 إلى اقل من 65 جيد - اقل من 50 ضعيف )

وتشكل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية

ويتم قبول الأعذار التي يتعرض لها الطالب أثناء الامتحانات طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن

ويتولى مدير المدرسة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين في الامتحانات.