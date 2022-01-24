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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حتى 20 يناير..

التعليم العالي: 95% نسبة حضور الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول

صدى البلد

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة  حضور طلاب الجامعات والمعاهد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 20 يناير 2022 بلغت 95%.

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وأضاف "عبد الغفار" أن ذلك يعكس التزام الطلاب بأداء الامتحانات في ظل تطبيق الجامعات إجراءات احترازية ووقائية مُشددة؛ لضمان أقصى قدر من الوقاية من فيروس كورونا المُستجد، وذلك لكافة مُنتسبي المجتمع الأكاديمي.

 

وأشار المتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه جارٍ إجراء الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد وسط إجراءات احترازية مُشددة، مع ارتفاع نِسب حضور الطلاب للامتحانات وفق الجداول المُحددة لهم مسبقًا.

 

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