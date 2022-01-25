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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصيحة لمواليد اليوم الثلاثاء 25 يناير من برج الدلو

الابراج
الابراج

يحتفل مواليد  25 يناير، اليوم بيوم ميلادهم وتكشف الأبراج شخصية مواليد هذا اليوم انه فريد من نوعه رائع من الخارج.

على الرغم من أنها شخصية يمكن أن تبدو مغرورة إلى حد ما ، إلا أنها أرواح كريمة.  وروحيًا وذكيًا ، يبدو أن هؤلاء  والنساء المحبين للمرح يمتلكون كل شيء .

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مواليد اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني يناير من برج الدلو
 

مولود اليوم من برج الدلو صريح لن يغلف كلماته بالسرية وعدم الوضوح كلماته دائما واضحة وعلى صورة من واقع الحياة.هو قريب من القلب وسريع التكيف..يتمكن من الاندماج بسهولة في المحيط الذي يجد فيه شخصا محببا لطيفا واجتماعيا يستطيع الاعتماد عليه.لا يتوانى عن تقديم العون الى الآخرين..يستطيع السيطرة على خجله والانخراط في المجتمع

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد أنه فى علم الأرقام إذا كنت مولودًا فى يوم 25 يناير فإن ذلك يعنى أن لديك شخصية قوية وإرادة جبارة، وتتمتع أيضًا بالجاذبية وبروح الخيال وبموهبة تحليلية تساعدك على التنبؤ، كما أنك محب للجمال والمثالية، لكنك حساس جدًا.

وتقدم نصيحة لمولود هذا اليوم تقول له فيها إن هذا العام تميل كثيرًا للعصبية وسيكون معك كل الحظ إذا استطعت أن تتحكم فى انفعالاتك وأن تظهر أيضًا لباقة ودبلوماسية فى التعامل.

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