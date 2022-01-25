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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الممثلين ترد على أزمة فيلم «أصحاب ولا أعز» .. فيديو

صدى البلد

ندعم حرية الإبداع ونرفض الترهيب"، نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، أصدرت بيانا حول أزمة فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي شاركت في بطولته الممثلة منى زكي، بجانب عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وأثار جدلا كبيرا منذ عرضه عبر نتفليكس.

تقرير مصور لقناة "الغد"، أشار إلى أن زكي، أكد أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام أي اعتداء لفظي، أو محاولة ترهيب معنية لأي فنان مصري أو النيل منه.

النقابة قالت إنها ستدعم منى زكي، حال محاولة البعض اتخاذ أي إجراء ضدها وأهابت بالجميع عدم التعرض لأعضاء النقابة لمجرد المشاركة في عمل قد يتفق معه أو يختلف، وقدم عددا كبيرا من الفنانين الدعم لمنى زكي.

حسابات الفنان أحمد حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت هجوما كبيرا عليه، بسبب دور زوجته في العمل، فضلا عن الشائعات التي انتشرت تفيد بطلاق الثنائي.

تفاقم الجدل حول فيلم "أصحاب ولا أعز"، منذ عضه في 20 يناير الجاري، حيث يرى البعض أنه يروج للمثلية الجنسية ويخرج عن قيم المجتمعات العربية.

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