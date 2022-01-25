اليوم التربيع الأخير للقمر يزين السماء





سيشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة بعد منتصف الليل يوم الإثنين 24 يناير 2022 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الثلاثاء.

بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير هذا الشهر عند الساعة 01:40 مساءً بتوقيت غرينتش ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية.

القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة اطواره من الاقتران و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء الى ان يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر رجب 1443 .