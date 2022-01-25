عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم التربيع الأخير للقمر يزين السماء

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية



سيشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة بعد منتصف الليل يوم الإثنين 24 يناير 2022 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الثلاثاء.

 

بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير هذا الشهر عند الساعة 01:40 مساءً بتوقيت غرينتش ويكون أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الكرة الأرضية.

القمر يدور حول كوكبنا مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة اطواره من الاقتران و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مره كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء ، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء الى ان يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر رجب 1443 .

شروق الشمس شهر جمادى الآخرة كوكب شمس السماء الكرة الأرضية منتصف الليل

ترشيحاتنا

هل يحل اكل الجراد حي أو ميت في الإسلام ؟ اعرف الإعجاز العلمي

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

شديد اللهجة.. تحذير أمريكي لروسيا بسبب أوكرانيا

علاج الكسل عن الصلاة.. طريقة مجربة وبسيطة سارع بتنفيذها

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Redmi Note 11S

شيماء سيف تكشف نتيجة مسحة كورونا الثانية.. خاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلهم بايظين! .. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 25 يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ابن عمها.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. ورد صادم منها

الشبح يثير ذعر العالم.. سلالة متحورة جديدة من أوميكرون

كريم عبد العزيز وأحمد السقا في كواليس تصوير الاختيار 3

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

فيديو

على العهد مخلصين وادعو معايا لمصر.. أغاني تحتفل بعيد الشرطة الـ70

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ