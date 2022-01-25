عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجعنا لصورة 2011.. برلماني يكشف تفاصيل استجواب رئيس جامعة المنوفية بالبرلمان

هاني خضر
هاني خضر

كشف هاني خضر عضو مجلس النواب، تفاصيل استجواب برلماني بشأن "فساد" بجامعة المنوفية، قائلًا: "الرئيس السيسي يقود سفينة الوطن ولكن في بعض المسؤولين يقودوا عكس الاتجاه، من ضمنهم رئيس جامعة المنوفية"، مشيرًا إلى أن لجنة التعليم في جلسة البرلمان بالأمس شهدت جلسة عاصفة بحضور 8 نواب عن محافظة المنوفية لمناقشة مشكلات جامعة المنوفية.

وأضاف "خضر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك 3 مشاكل رئيسية أمام جامعة المنوفية وهي مشكلة صدرها رئيس الجامعة منذ أسبوعين بفصل 55 طالب من كلية تكنولوجيا لعلوم التطبيقة بالجامعة وكان الفصل بشكل تعسفي، موضحًا أن الكلية تم إنشاؤها بدون تخطيط وعقب تخرج الطلاب فوجئنا بان نقابة الأطباء ترفض عملهم كأخصائيين أشعة واخصائيين تحاليل.
وتابع، أن الجامعة أوقفت استقبال طلاب جدد وقام الطلاب القدامى برفع قضية على الجامعة وربحوها ودخلوا الكلية بمقابل تكاليف 15 ألف جنيه، ثم رفعوا قضية أخرى وأصبحت المصروفات الدراسية 800 جنيه فقط، ولكن رئيس الجامعة بدأ منع الطلاب من حضور المحاضرات وهو ما دفعهم لعمل محضر بالقسم لمنعهم بحضور المحاضرات ولذلك أصدر لهم قرار فصل يوم الأربعاء الماضي لاستهدافه منعهم من حضور الامتحانات التي كان من المقرر لها الأحد الماضي، ليتفاجئ الطلاب يوم الأحد صباحًا بالقرار.
وأردف: "روحنا الجامعة يوم الأحد لقينا قوات أمن واقفة ورجعنا لصورة 2011 ومظاهرات وكان موقف سيء جدًا".

ترشيحاتنا

محافظ البحر الأحمر: مدينة سفاجا ستكون قاطرة لعدد كبير من الاستثمارات لمصر.. فيديو

اليوم.. طلاب صفوف النقل بالثانوي الأزهري يؤدون امتحان الهندسة والفلسفة

أستاذ جهاز هضمي يفجر مفاجأة حول تسبب مج البقرة في الإصابة بالسرطان.. فيديو

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة للجماهير المصرية قبل مباراة كوت ديفوار.. فيديو

البلوشي: جزر القمر خسر بشرف.. وكل المنتخبات أصيبت بكورونا إلا الكاميرون.. فيديو

وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

تمثالان جديدان لـ أبو الهول يتسببان في حالة من الانبهار العالمي

طارق شوقي ينشر فيديو من موقع صدى البلد عن تطوير التعليم.. شاهد

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

فيديو

طعن في الأعراض.. نقيب الممثلين يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد شخص أساء للفنانين "فيديو"

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ