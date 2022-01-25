رجعنا لصورة 2011.. برلماني يكشف تفاصيل استجواب رئيس جامعة المنوفية بالبرلمان

كشف هاني خضر عضو مجلس النواب، تفاصيل استجواب برلماني بشأن "فساد" بجامعة المنوفية، قائلًا: "الرئيس السيسي يقود سفينة الوطن ولكن في بعض المسؤولين يقودوا عكس الاتجاه، من ضمنهم رئيس جامعة المنوفية"، مشيرًا إلى أن لجنة التعليم في جلسة البرلمان بالأمس شهدت جلسة عاصفة بحضور 8 نواب عن محافظة المنوفية لمناقشة مشكلات جامعة المنوفية.

وأضاف "خضر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن هناك 3 مشاكل رئيسية أمام جامعة المنوفية وهي مشكلة صدرها رئيس الجامعة منذ أسبوعين بفصل 55 طالب من كلية تكنولوجيا لعلوم التطبيقة بالجامعة وكان الفصل بشكل تعسفي، موضحًا أن الكلية تم إنشاؤها بدون تخطيط وعقب تخرج الطلاب فوجئنا بان نقابة الأطباء ترفض عملهم كأخصائيين أشعة واخصائيين تحاليل.

وتابع، أن الجامعة أوقفت استقبال طلاب جدد وقام الطلاب القدامى برفع قضية على الجامعة وربحوها ودخلوا الكلية بمقابل تكاليف 15 ألف جنيه، ثم رفعوا قضية أخرى وأصبحت المصروفات الدراسية 800 جنيه فقط، ولكن رئيس الجامعة بدأ منع الطلاب من حضور المحاضرات وهو ما دفعهم لعمل محضر بالقسم لمنعهم بحضور المحاضرات ولذلك أصدر لهم قرار فصل يوم الأربعاء الماضي لاستهدافه منعهم من حضور الامتحانات التي كان من المقرر لها الأحد الماضي، ليتفاجئ الطلاب يوم الأحد صباحًا بالقرار.

وأردف: "روحنا الجامعة يوم الأحد لقينا قوات أمن واقفة ورجعنا لصورة 2011 ومظاهرات وكان موقف سيء جدًا".