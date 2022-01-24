عيد الشرطة.. برلماني: بطولات رجال الداخلية يسطرها التاريخ بأحرف من نور

قدم النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، خالص التهاني لرجال الشرطة وقيادات وزارة الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة الـ 70، مشيداً بجهود رجال الأمن المبذولة لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.



وقال النائب علي أحمد علي، إننا نتوجه بالشكر والعرفان والتقدير لرجال وأبطال الشرطة المصرية الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن والأمان، موضحاً أن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية المتواصلة ليلاً ونهاراً يسطرها التاريخ بأحرف من نور.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشعب المصري العظيم يقف خلف مؤسسات الدولة كلها ويعي جيداً حجم تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، مؤكداً أن رجال الشرطة حصن حصين للمجتمع والوطن كله.

يذكر أن الشرطة المصرية تحتفل في الخامس والعشرين من يناير بعيدها، والذي يُعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 قتيلًا، و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952م بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.