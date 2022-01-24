عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عيد الشرطة.. برلماني: بطولات رجال الداخلية يسطرها التاريخ بأحرف من نور

النائب علي أحمد علي
النائب علي أحمد علي

قدم النائب علي أحمد علي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، خالص التهاني لرجال الشرطة وقيادات وزارة الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة الـ 70، مشيداً بجهود رجال الأمن المبذولة لمكافحة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.


وقال النائب علي أحمد علي،  إننا نتوجه بالشكر والعرفان والتقدير لرجال وأبطال الشرطة المصرية الذين يبذلون جهوداً كبيرة لتحقيق الأمن والأمان، موضحاً أن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية المتواصلة ليلاً ونهاراً يسطرها التاريخ بأحرف من نور.

برلماني: التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية يقضى علي ظاهرة التصحر

في عيد الشرطة.. تامر أمين: كلنا لازم نحافظ على أمن مصر |فيديو

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الشعب المصري العظيم يقف خلف مؤسسات الدولة كلها ويعي جيداً حجم تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، مؤكداً أن رجال الشرطة حصن حصين للمجتمع والوطن كله.

 

يذكر أن الشرطة المصرية تحتفل في الخامس والعشرين من يناير بعيدها، والذي يُعد تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 قتيلًا، و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952م بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

مجلس النواب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ برلماني الشعب المصري 25 يناير وزارة الداخلية

موضوعات متعلقة

سرعتها 60 عقدة.. نقيب الصيادين يحذر من «نوة الكرم»

حملات لرفع مياه الأمطار والمخلفات وإزالة بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

والد شهيد بكفر الشيخ: مستعدون للتضحية بكل غال في سبيل الوطن| فيديو

برلماني: رجال الشرطة المصرية صمام أمن وأمان الجبهة الداخلية

مفيش مخالفات.. وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي| صور

6 ساعات.. قطع الكهرباء عن 13 قرية في كفر الشيخ غدا

لليوم الثاني.. توقف حركة الصيد بسبب سوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

«صحة كفر الشيخ» تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي «المجد 55».. صور

ترشيحاتنا

المالية: 27 وزارة وهيئة مستقلة صرف موظفوها رواتب شهر يناير اليوم

بسبب مشهد أصحاب ولا أعز.. كيف تعيش أسرة أحمد حلمي ومنى ذكي ؟

أداء أسطوري.. جزر القمر تودع أمم أفريقيا بالهزيمة من الكاميرون 2-1

9 نصائح للحفاظ على بطارية السيارة في فصل الشتاء

ما هي حوالة الحق في الديون ؟.. القانون المدني يجيب

النشرة الدينية .. حكم المسح على الجورب بسبب البرد الشديد .. ورد صادم من مبروك عطية بشأن أصحاب ولا أعز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعادة وعدم الخوف.. منى زكي ترد على منتقدي فيلم أصحاب ولا أعز

خزينة الزمالك تنتعش بـ 216 مليون جنيه

طارق شوقي ينشر فيديو من موقع صدى البلد عن تطوير التعليم.. شاهد

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

قعد 5 سنوات عنده 18 عاما.. ميدو يهاجم الصحف والمواقع بسبب رمضان صبحي

التموين: انخفاض أسعار الزيت فى هذا التوقيت

بوركينا فاسو.. الجيش يعلن عزل الرئيس وتعليق الدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 نجوم في بدلة الضابط.. من الممثل الأبرز اقناعًا في تاريخ السينما المصرية؟

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

فيديو

بالغناء.. تشييع جثمان المخرج السورى بسام الملا.. فيديو

فى حوار خاص| مدير مركز حيوانات التجارب : لم نرصد كورونا فى العينات الواردة .. ونستهدف حماية الثروة الداجنة .. فيديو

حالة الطقس اليوم .. أسبوعان من البرد القارس وتحذير شديد لأهالي 3 محافظات "فيديو"

بعد تناوله المثلية.. "أصحاب ولا أعز" يصل للبرلمان ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ