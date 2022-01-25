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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

4 آلاف مشترك .. ضبط شبكة لتوزيع القنوات المشفرة بالهرم

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (فنى إلكترونيات ومالك محل - مقيم بمحافظة الجيزة) بإنشاء شبكة بث لاسلكية على مستوى نطاق منطقة الهرم وسقارة ، حيث يقوم ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية ، متخذاً غرفة أعلى سطح إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مقراً لإدارة الشبكة وإخفاء أجهزة ومعدات الشبكة "السيستم" كما قام بوضع أجهزة إرسال هوائية أعلى سطح عقار أخر كائن بدائرة القسم ، وذلك حتى تتكمن أجهزة الإرسال من توزيع الإشارات بنطاق المناطق المشار إليها ، وذلك بالمخالفة للقانون.  

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (31 جهاز إستقبال إشارة ومعالجتها وفك شفرة – مستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية) ، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الشبكة والمدير المسئول ، وإرتكابه المخالفات بقصد التربح المادى، كما تبين أن الشبكة المشار إليها وفروعها تقدم الخدمة لعدد حوالى (4000) مشترك نظير مبالغ مالية شهرية من كل منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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