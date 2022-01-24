ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم حشيش بـ 1.9 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (البحر الأحمر – أسوان) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى (قسم شرطة سفاجا – مركز شرطة أسوان) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحر الأحمر).. حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة سفاجا ، وبحوزته 156 طربة حشيش وزنت 15.600 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون – طبنجة – عدد من الطلقات لذت العيار – خزينة لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتم ضبط 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية" - بمحافظة أسوان).. حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة أسوان ، وبحوزتهم 30 طربة حشيش - مبلغ مالى – 7 هاتف محمول).. وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1.900.000 مليون جنيه) تقريباً.

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.