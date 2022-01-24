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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط موظف مكن مواطنا من بناء مخالفات بعقار بالغربية

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظفين بإحدى الوحدات المحلية بالغربية - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بإستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) وتمكينه من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة بالعقار الخاص به دون إتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، وعدم قيام المذكورين بتحرير محاضر مخالفات البناء لمالك العقار المشار إليه ، مما أدى إلى إهدار المال العام بما هو قيمته (1) مليون جنيه ، فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو  المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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