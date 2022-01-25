ضبط شخصين بحوزتهما 25 كيلو بانجو بدمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائة بمديرية أمن دمياط قيام (شقيقان ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان دمياط) بالإتجار فـى الأسلحة النارية والمواد المخدرة متخذان من منطقة بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمحيط مسكنهما ،وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش- 2 طبنجة - 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتها للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائهما ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.