شوقي حجاب: محمد منير واحد من العيلة وكنت بشيله على أكتافي

كان هيبقى مصور تلفزيوني ولكنه بدأ الغناء

وصف الشاعر شوقي حجاب علاقته بالكنيج " محمد منير " بأنه أحد أفراد العائلة قائلاً : " محمد منير واحد من العيلة، وكنت بشيله على كتافي وكان هيبقى مصور تلفزيوني ولكنه بدأ الغناء.



وذكر في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أنه كان سبباً في معرفة الكنيج بهاني شنودة وكان مهتماً به وبالهضبة عمرو دياب

وأوضح أنه يخامره مشاعر إفتقاد شقيقة الراحل سيد حجاب قائلاً : " أفتقد شقيقي الشاعر سيد حجاب.."

موجهاً الشكر للدولة المصرية لتكريمه ومنحه جائزة الدولة التقديرية قائلاً : " أنا مرفعتش تليفون على أي حد عشان أخد جائزة الدولة التقديرية ومشكورة الدولة.



وأبدى حجاب إعجابه بعهد الرئيس السيسي وأن الله إستجاب بتولي من يصلح قائلاً : " ربنا يولي من يصلح، وإحنا لدينا دلوقتي من يصلح وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي"

وكشف أنه مدين للرئيس السيسي بشيئين وهما : اللي عمله مع الإخوان في 30 يونيو، وبراءته الشديدة مع الأطفال من ذوي الهمم ولازم الناس تشوف ما وراء هذا الشخص وياريت باقي الناس يكونوا بهذه القوة والمصرية".