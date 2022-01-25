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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية| داليا مبارك تتعاون للمرة الأولى مع محمد حامد في عشر سنين

صدى البلد

تستعد المطربة السعودية داليا مبارك لطرح كليب أغنيتها الجديدة بعنوان " عشرة سنين"، في أول تعاون يجمعها مع المنتج المصري محمد حامد، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

الأغنية كلمات أحمد جاد، وألحان مدين ، وتوزيع أحمد عبد السلام، والكليب من إخراج شريف ترحيني.

 

وطرحت داليا مؤخرا أغنية "غيابي واجعك"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود

يذكر أن داليا طرحت منذ عدة أشهر  أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان «اللي يمشي عادي»، وحققت 55 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

طاقم عمل الأغنية

وهي من كلمات عمرو المصري، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع عمرو الخضري 

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داليا مبارك المطربة السعودية داليا مبارك عشرة سنين محمد حامد ألحان مدين

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